Batwoman 2, perché non ci sono scene di sesso? La risposta della showrunner

La showrunner di Batwoman, Caroline Dries, ha recentemente spiegato come il coronavirus abbia influito sul livello di intimità fisica che lo show è riuscito a mettere in scena e come ciò ha avuto un effetto sulla rappresentazione della storia d'amore della protagonista Ryan Wilder (Javicia Leslie).

In un'intervista con Entertainment Weekly, Dries ha affermato che il ritorno anticipato dello show durante la pandemia di COVID-19 ha impedito loro di mettere in scena la maggior parte del contatto fisico tra i personaggi.

"Un tipo di cosa che è apparsa molto su Twitter è la mancanza di intimità lesbica nello show in questa stagione", ha detto. "Ci stavo pensando perché mi sono sentita un po' come, 'Oh, non abbiamo consegnato la trama lesbica per Batwoman in questa stagione?' E mi sono ricordata dove eravamo all'inizio della stagione. Il nostro spettacolo è iniziato prima di tutti gli altri spettacoli ed eravamo ancora sotto le regole più rigide da seguire a causa del COVID".

Sappiamo purtroppo che la pandemia ha bloccato tutte le produzione nel 2020 e tornare sul set è stato sicuramente molto diverso quando è stato dato il via libera alle riprese.

"Quindi, quando la storia d'amore di Ryan si evolve in amicizia con Angelique, è allora che le regole si sono leggermente allentate e abbiamo avuto più chiarimenti su cosa fosse permesso con il COVID", ha continuato. Dries ha specificato che le storie d'amore lesbiche sono state una delle ragioni principali per cui voleva fare lo show.

Quando le è stato chiesto se la terza stagione avrebbe visto momenti più intimi, Dries ha detto che sarà qualcosa da tenere "in prima linea nelle conversazioni nella stanza degli sceneggiatori. Perché questa è la parte migliore dello spettacolo secondo me. L'unicità del nostro vantaggio" ha concluso.



Intanto Dougray Scott ha lasciato il cast di Batwoman e The CW ha diffuso il poster del finale della seconda stagione di Batwoman.