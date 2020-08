Batwoman 2, il poster ufficiale del DC FanDome: cresce l'attesa per la nuova protagonista

La seconda stagione di Batwoman sarà uno dei grandi protagonisti del programma televisivo del DC FanDome, l'evento del prossimo 22 agosto in cui verranno presentati tutti i futuri progetti legati alla casa di fumetti di proprietà Warner Bros.

Parlando di Batwoman, tutti gli occhi dei fan sono puntati sulla nuova interprete della protagonista, Javicia Leslie, che ha sostituito Ruby Rose dopo che quest'ultima ha abbandonato la serie dopo una sola stagione. Invece di fare un recasting, i produttori hanno deciso di affidare alla Leslie un nuovo personaggio, Ryan Wilder, seconda vigilante di Gotham descritta come "incredibilmente abile e molto indisciplinata.

Per anticipare l'evento, DC FanDome ha svelato una serie di suggestivi poster ufficiali dedicati alle serie serie The CW, ma come potete vedere in calce all'articolo, quello di Batwoman presenta solamente un'immagine del Bat-Segnale.

Per dare un primo sguardo all'attrice nei panni di Batwoman ci sarà dunque attendere il panel del DC FanDome, al quale parteciperanno i produttori esecutivi Caroline Dries e Sarah Schechter e i membri del cast Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson e Nicole Kang, oltre che ovviamente Javicia Leslie.

Per altre notizie, qui potete trovare il programma completo del DC FanDome dedicato ai film in arrivo al cinema (e su HBO Max, nel casto della Snyder Cut di Justice League).