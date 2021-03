Batwoman 2, il prossimo episodio promette "una sorpresa dietro l'altra": ecco il trailer

A poche ore dal debutto negli Stati Uniti, The CW ha diffuso in rete un promo ufficiale di Batwoman 2x08. Intitolato "Survived Much Worse", a detta della descrizione diffusa dal network, il nuovo episodio promette di lasciare gli spettatori a bocca aperta.

"UNA SORPRESA DIETRO L'ALTRA - Le abilità di Batwoman (Javicia Leslie) vengono messe alla prova come mai prima d'ora, mentre Alice (Rachel Skarsten) è ancora alla ricerca di Kate" si legge nella sinossi ufficiale. "Sophie (Meagan Tandy) e Jacob (Dougray Scott) avvistano Coryana, e Luke (Camrus Johnson) e Mary (Nicole Kang) si contendono un ospite inaspettato."

La puntata è diretta da Holly Dale, mentre Natalie Abrams firma la sceneggiatura.

Come viene anticipato, l'episodio si concentrerà sulle difficoltà che Batwoman dovrà superare, in particolare dopo la grave ferita che ha ricevuto, mentre Alice continua a cercare indizi sul destino di Kate Kane, sua sorella scomparsa in circostanze misteriose. I fan ovviamente non vedono l'ora di scoprire quale potrebbe essere il futuro del personaggio interpretato da Ruby Rose, al centro delle vicende della prima stagione e poi messa da parte per via dell'abbandono dell'attrice, e su questo punto di vista possiamo aspettarci qualche novità già nei prossimi episodi.

Nel frattempo vi ricordiamo la seconda stagione farà il suo debutto in Italia il prossimo 6 aprile, quando Premium Action trasmetterà la puntata di debutto di Javicia Leslie nei panni di Ryan Wilder.