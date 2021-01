Batwoman 2, rivelato il look della villain Safiyah Sohail: la foto

Andrà in onda il prossimo 17 gennaio 2021 il primo e attesissimo episodio della seconda stagione di Batwoman, intitolato "What Happened to Kate Kane?", che già dal titolo mette i puntini sulle i rispetto all'addio di Ruby Rose alla serie e all'arrivo della nuova protagonista, Ryan Wilder interpretata da Javicia Leslie.

"Abbiamo un paio di big bad questa stagione", ha rivelato in precedenza Caroline Dries, showrunner della serie, ai microfoni di EW: "Uno, lo abbiamo preparato già dalla scorsa stagione, è Safiyah, ed è una sorta di tallone d'Achille per Alice" afferma in riferimento al personaggio interpretato da Shivaani Ghai "E infine sì, con la False Face Society vedremo anche il leader della gang, Black Mask, più in là con gli episodi".



Adesso, proprio grazie a Entertainment Weekly, possiamo mostrarvi la prima immagine ufficiale della Ghai nei panni di Safiyah, e la stessa attrice ha rivelato sul suo personaggio: "Lei non è quello che ci aspettavamo dalla prima stagione. Si presenta come una donna affascinante ed estremamente gentile e ha un debole per Alice. Vedrete andando avanti nella serie che ci sarà una relazione molto più profonda tra queste due antagoniste".

Confermata inoltre la presenza di Black Mask, ovviamente un'altra versione del personaggio che abbiamo avuto come principale antagonista in Birds of Prey, interpretato in quel caso da Ewan McGregor.