Batwoman 2: Ryan sarà costretta ad una scelta difficile nella nuova puntata

Dopo aver scoperto alcuni dettagli riguardo il nuovo villain di Batwoman, vi segnaliamo la sinossi ufficiale del dodicesimo episodio della serie con Javicia Leslie incentrata sul famoso personaggio dei fumetti DC.

Si intitola "Initiate Self-Destruct" e sarà molto importante per la storia di Ryan e dei suoi alleati. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dal network The CW: "Indossiamo tutti delle maschere. Ryan è costretta a fare una scelta difficile, che potrebbe rivelare la vera identità di Batwoman, portando ad alcune divergenze con il Bat Team. Nel frattempo, iniziano i piani di Black Mask nei confronti di Kate Kane. Alice si riunisce con una persona del suo passato, mentre Sophie deve decidere a chi è veramente fedele". La regia della puntata è stata affidata a Glen Winter, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Zack Siddiqui. L'episodio andrà in onda in America il prossimo 2 maggio, per ora invece non sappiamo ancora quando la seconda stagione sarà disponibile anche in Italia, mentre è stato annunciato che le puntate inedite saranno trasmesse dal canale Premium Action.

Nelle scorse settimane, i numerosi fan delle avventure della supereroina DC sono rimasti sorpresi dall'annuncio del recast di un importante personaggio di Batwoman, che sarà interpretato dall'attrice Wallis Day.