Batwoman 2, lo scontro con Black Mask e il ritorno di Kate Kane nelle nuove anticipazioni

Dopo aver pubblicato le prime foto di Camrus Johnson nei panni di Batwing, The CW è tornata ad aggiornare i fan sulla seconda stagione di Batwoman svelando la sinossi ufficiale di "Kane, Kate", l'episodio 2x17 in arrivo il 20 giugno.

"Batwoman (Javicia Leslie) è in difficoltà mentre Black Mask (la guest star Peter Outerbridge) continua ad alzare la posta con Circe (la guest star Wallis Day) come sua scagnozza", si legge nella descizione fornita da Comicbook.com. "Alice (Rachel Skarsten) e Safiyah (la guest star Shivvani Ghai) si incrociano ancora una volta". L'episodio è diretto da Carl Seaton su una sceneggiatura scritta per la tv da Chad Fiveash e James Stoteraux, mentre il resto del cast include Dougray Scott, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson.

Ricordiamo che Kate (interpretata in precedenza dall'ex protagonista Ruby Rose) è stata sottoposta ad un lavaggio del cervello per impersonare Circe Sionis, la figlia morta di Roman Sionis aka Black Mask.

A proposito dell'introduzione di Batwing, è stato confermato che il personaggio verrà presentato come la controparte anticrimine di Batwoman mentre lavorano per ripulire il disastro creato nel finale della seconda stagione. Ma prima che Luke Fox (vera identità del personaggio) possa abbracciare completamente la natura fantastica del suo supercostume dovrà prima superare i suoi demoni personali.



Intanto, vi lasciamo ai nuovi poster ufficiali di Batwoman 2.