Batwoman 3, Alice e Mary protagoniste di questa anteprima del mid-season finale

Il nuovo episodio della terza stagione di Batwoman sarà anche il suo mid-season finale, e per far salire l'hype al riguardo, The CW ha diffuso una piccola anteprima di ciò che possiamo aspettarci. Guardate che combinano Alice e Mary in questo video.

La terza stagione di Batwoman ci sta riservando tante sorprese, e un team-up di convenienza tra Alice e Poison Mary (Rachel Skarsten e Nicole Kang) è solo una di queste.

Negli scorsi episodi abbiamo infatti visto emergere un nuovo villain, la Poison Ivy di Nicole Kang a.k.a. la Dottoressa Mary Hamilton, che adesso sembra trovarsi nei guai con le forze del bene, e costretta a chiedere aiuto a un'inaspettata alleata...

Nell'anteprima dell'episodio 3x07 Pick Your Poison, il mid-season finale che andrà in onda questa notte negli Stati Uniti, Alice si offrirà infatti di dare rifugio alla Dottoressa in fuga in cambio di aiuto nel rimuovere i localizzatori presenti nel suo sangue.

Le due dovranno dunque stringere una riluttante alleanza per assicurarsi di non essere catturate, ma come andrà a finire? E vedremo comparire finalmente anche la Poison Ivy di Bridget Regan, o dovremo attendere il ritorno dalla pausa natalizia per vederla sullo schermo?

Lo scopriremo solamente una volta che l'episodio sarà andato in onda, ma se volete potete dirci la vostra nei commenti.