Batwoman 3, Alice e Ryan ancora insieme nelle prime foto dell'episodio 2!

La sinossi del secondo episodio di Batwoman 3 ha anticipato l'arrivo di un nuovo villain a Gotham City. Stiamo parlando di Killer Croc, alter ego di Waylon Jones, che metterà non poco i bastoni tra le ruote alla nostra eroina.

Le nuove foto diffuse dalla CW non ci permettono di dare un primo sguardo al cattivo in questione ma ci mostrano Alice e Ryan Wilder ancora una volta insieme mentre indagano nei bassifondi di Gotham. Questa stagione sarà ricca di villain provenienti dai fumetti DC Comics, come sembra anticipare anche la sinossi dell'episodio 3 di Batwoman 3 in cui farà la sua apparizione Mr. Freeze.

I fan ancora non hanno ben chiara la direzione che prenderà questa nuova stagione ma a quanto pare l'emittente statunitense ha voluto fare le cose veramente in grande. Javicia Leslie ha anticipato che la serie sarà a dir poco epica e che sicuramente i nuovi episodi riusciranno a coinvolgere i pubblico.

L'addio di Ruby Rose a Batwoman insomma, è stato definitivamente archiviato e sembra che le nuove stagioni non risentano poi così tanto della sua mancanza. Restano ancora poco chiare le ragioni di questa improvvisa decisione da parte dell'attrice ma, la CW sembra aver trovato la giusta sostituta. Voi cosa ne pensate Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.