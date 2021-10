Batwoman 3, CW pubblica le foto ufficiali dell'episodio 3!

Di recente, avevamo già parlato dell'arrivo di Freeze in Batwoman 3, in seguito a una breve clip diffusa da The CW. Oggi il network ha diffuso alcune foto dell'episodio che porta il nome del villain, il terzo della stagione 3 di Batwoman.

Nell'Arrowverse si era già alluso al personaggio di Freeze, fino al crossover del 2018 che aveva mostrato Nora, la moglie di Victor Fries, tra i fuggitivi dall'Arkham Asylum. Non sappiamo se questa storyline verrà ripresa nel terzo episodio di Batwoman 3, dal titolo "Freeze".

Le foto diffuse dal network CW (che potete trovare nella galleria in calce all'articolo) mostrano principalmente le nuove dinamiche tra Ryan Wilder, la Batwoman di Javicia Leslie, e la sua famiglia biologica, Jada e Marquis Jet, interpretati da Robin Givens e Nick Creegan. Dopo aver ricevuto la conferma che Jada è la madre biologica di Ryan, il rapporto tra le due potrebbe assumere sfumature interessanti.

"Se dovessi dire come mi sentirei io, la prima cosa che vorrei sapere sarebbe 'Perché mi hai abbandonata?" ha affermato Javicia Leslie in un'intervista a seguito della fine della stagione 2. "Credo che ci sarà sempre quel retropensiero nella testa di Ryan".

"Avere una relazione madre-figlia con qualcuno è molto importante per Ryan", ha dichiarato l'attrice, che ha aggiunto che probabilmente questo tema avrebbe assunto una grande importanza per il suo personaggio in Batwoman 3. Inoltre, Leslie ci aveva anticipato che non sarebbero mancati i colpi di scena in Batwoman 3.

La sinossi del prossimo episodio anticipa che Batwoman e il Bat Team verranno a conoscenza del fatto che un altro trofeo mancante è finito nelle mani sbagliate. Batwing dovrà decidere se è pronto a indossare di nuovo l'uniforme, mentre alla clinica di Mary il giuramento di Ippocrate porta a un momento teso tra Alice e il nuovo dottore.