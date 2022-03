Batwoman 3, il finale conferma l'esistenza di un villain di Batman nell'Arrowverse

La terza stagione di Batwoman è ufficialmente in archivio, quantomeno negli Stati Uniti, visto che la serie è stata trasmessa in Italia soltanto con la prima stagione. Nel corso dello show sono tanti i riferimenti all'universo DC, e nell'episodio finale della stagione, We Having Fun Yet?, è stato citato uno degli acerrimi villain di Batman.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla terza stagione di Batwoman. Sul sito potete trovare le immagini di Batwoman 3 limitatamente all'episodio finale.



L'ultimo episodio mostra Ryan e il Bat-Team lavorare per impedire a Marquis Jet/Joker (Nick Creegan) di sganciare una bomba acida su Gotham City tramite il Bat-Blimp. Il team ha preso in considerazione diversi modi per controllare la città e tra gli oggetti elencati c'era anche il 'Condiment King's gun', un'indicazione piuttosto chiara della presenza nell'Arrowverse di Condiment King.



Creato da Bruce Timm e Paul Dini per Batman: The Animated Series, Condiment King, come suggerisce il nome, utilizza diversi condimenti alimentari per controllare le persone e commettere crimini. Sebbene si tratti di un personaggio minore, in alcuni casi è riuscito a prendersi la scena. Diversi fan si sono chiesti come sarebbe la sua versione live action.



James Gunn ne parlò in questi termini, facendo riferimento anche a Polka-Dot Man:"Lui [Polka-Dot Man] è stato creato sinceramente. Condiment King è uno scherzo, lo hanno creato per scherzo. Tipo 'Oh, ecco un personaggio stupido'. Non mi interessa Condiment King".



La showrunner della serie ha assicurato che il finale di Batwoman 3 sarà spaventoso. In Italia attendiamo di poter vedere anche la seconda stagione dello show.