Batwoman 3, Gotham City ha una nuova Poison Ivy: guardatela in questa prima foto

Mentre attendiamo il debutto di Bridget Regan come Poison Ivy a.k.a. Pamela Isley nella terza stagione di Batwoman, c'è qualcuno che assumerà ad interim il ruolo... Ed è un personaggio che conosciamo molto bene.

Nell'Arrowverse sta per fare il suo debutto uno dei villain DC più amati dai fan, Poison Ivy. Tuttavia, non sarà la versione di Pamela Isley la prima a essere mostrata sullo schermo.

Sebbene abbiamo già avuto qualche indizio sulla presenza di Isley a Gotham City, infatti, il personaggio che sarà interpretato dall'attrice di Agent Carter e La spada della verità Bridget Regan deve ancora essere ufficialmente introdotto in Batwoman.

Questo però non significa che non ci ritroveremo molto presto con una versione della pericolosa villain, perché a vestirne i panni sarà prima Nicole Kang, come potete vedere dall'immagine ufficiale condivisa da The CW.

Nell'episodio How Does Your Garden Grow abbiamo infatti visto Mary Hamilton rimanere infetta a causa di uno dei rampicanti di Pamela, e acquisire le caratteristiche e abilità di Poison Ivy.

Cosa accadrà adesso nell'episodio del 24 novembre di Batwoman, 3x07 "Pick Your Poison"?

Ovviamente, resta tutto da scoprire.

Intanto, voi cosa ne pensate di questo primo sguardo alla Poison Ivy di Nicole Kang? Fateci sapere la vostra nei commenti.