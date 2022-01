Batwoman 3, l'identità segreta è a rischio secondo la trama ufficiale del nuovo episodio

The CW ha pubblicato la sinossi dell’undicesimo episodio della terza stagione di Batwoman intitolato "Broken Toys" che andrà in onda il prossimo 2 febbraio 2022 sulla rete statunitense. Non sono stati svelati troppi dettagli, ma l’anonimato di Ryan Wilder/Batwoman (Javicia Leslie) sembra essere in pericolo.

La sinossi recita: "Proprio quando sembra che le cose non possano peggiorare... l'identità di Batwoman (Javicia Leslie) è ancora una volta a rischio di essere smascherata. Sophie (Meagan Tandy) si unisce a Luke (Camrus Johnson ) in missione e Alice (Rachel Skarsten) entra nella testa di Mary (Nicole Kang). Nel cast anche Robin Givens e Nick Creegan. Camrus Johnson ha diretto l'episodio scritto da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams."

Una delle più grandi trame incombenti della stagione è la trasformazione del marchese Jet (Creegan) nella nuova versione di Joker. I fan hanno iniziato a vedere il percorso di Marquis nella premiere di metà stagione di Batwoman, "Trust Destiny", dove la sua stravaganza e le sue tendenze malvagie sono state messe in mostra.



"È pazzesco", ha detto Creegan in un'intervista a The Wrap. "È stata una corsa sfrenata per me. L'accoglienza del nuovo Joker, essere la prima persona di colore ad interpretare questo ruolo: i messaggi e l'amore che ho ricevuto sono stati travolgenti. È stato un viaggio divertente". Rivedremo ancora all'opera l'attore in questo atteso episodio, Joker e Poison Ivy si sono mostrati nell'ultimo trailer di Batwoman.