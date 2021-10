Batwoman 3, Javicia Leslie: 'Non mancheranno i colpi di scena'

Il primo episodio di Batwoman 3 è andato in onda nelle scorse ore negli Stati Uniti e come molti pensavano, le cose non sono di certo diventate più semplici per Ryan Wilder. In una recente intervista con TV Line, Javicia Leslie ha voluto commentare questo inizio di stagione, rivelando che non mancheranno i colpi di scena.

La clamorosa rivelazione fatta da Alice nel finale di Batwoman 2 ha delle dirette conseguenze nel primo episodio della nuova stagione. Ryan si trova a fare i conti con quella madre che non sapeva di avere ed è una donna totalmente diversa da ciò che avrebbe potuto immaginare. Jada Jett è una ricca donna in carriera che ha deciso di non crescere sua figlia e a tal proposito Javicia Leslie ha detto:

"La stagione inizia con Ryan che si rende conto che sua madre è viva ma che per tutta la sua vita si è totalmente disinteressata a lei nonostante la sua vita da privilegiata".

Naturalmente questa consapevolezza darà molto da pensare all'eroina di Gotham City: "Questo crea una relazione davvero complicata tra Jada e Ryan", spiega la Leslie. "Alla fine, ogni figlia vuole sua madre e ogni madre vuole sua figlia. Indipendentemente da quello che accade, si tratta di qualcosa che va al di là di tutto. Questo rapporto avrà comunque un valore nelle loro vite e vi assicuro che non mancheranno i colpi di scena".

Intanto la CW ha diffuso nuove foto dell'episodio 2 di Batwoman 3 che andrà in onda il prossimo mercoledì negli Stati Uniti e ci presenterà una nuova/vecchia conoscenza di Gotham City. Cosa vi aspettate da questa stagione? Ditecelo nei commenti.