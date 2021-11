Batwoman 3: Poison Ivy in tendenza sui social, Nicole Kang ringrazia i fan

La terza stagione di Batwoman ci ha finalmente mostrato la sua Poison Ivy (o meglio, una Poison Ivy, quella interpretata da Nicole Kang) e i fan hanno reagito con un tale entusiasmo da rendere trend topic il personaggio sui social. Adesso, l'attrice ringrazia con un tweet.

Abbiamo visto nella giornata di ieri una prima foto della Poison Ivy di Nicole Kang, la prima iterazione del celebre villain DC che vedremo nell'Arrowverse, e i fan di Batwoman hanno risposto con grande entusiasmo al reveal.

Sapevamo già infatti che Bridget Regan avrebbe interpretato Poison Ivy nello show con protagonista Javicia Leslie, ma sembra che dovremo aspettare ancora un po' prima di vedere come la sua Pamela Isley verrà introdotta nel mix.

Intanto, la Dottoressa Mary Hamilton interpretata da Nicole Kang ne farà la veci, dopo che il suo personaggio è stato infetto dai rampicanti di Pamela nell'episodio How Does Your Garden Grow, e l'attrice ha voluto ringraziare i fan della serie per il sostegno mostratole nelle ultime ore, che hanno portato anche Poison Ivy nella classifica dei trend topic di Twitter.

"Oh mio Dio, grazie a tutti!" ha scritto infatti nel suo ultimo tweet, ricondividendo lo screen con il personaggio in tendenza.

Il nuovo episodio di Batwoman 3, "Pick Your Poison", andrà in onda il 24 novembre su The CW.