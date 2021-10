Batwoman 3: Ryan e Alice fanno squadra nel nuovo trailer, c'è anche Batwing

Tra le tante novità del DC FanDome c'è anche il trailer della terza stagione di Batwoman, che vede un'improbabile alleanza in atto tra Ryan e Alice, e non può mancare uno sguardo più approfondito al Batwing di Camrus Johnson.

Non ci si annoia mai nell'Arrowverse, specialmente quando i nostri eroi sono costretti dalle circostanze a far squadra con i villain.

La terza stagione di Batwoman si presenta con un trailer in stile retrò nel quale si evince che i prossimi episodi saranno davvero folli, considerando il fatto che ora Ryan (Javicia Leslie) e Alice (Rachel Skarsten) devono cooperare per riuscire a salvare Gotham.

Intanto, Camrus Johnson a.k.a. Luke ci offre un'occhiata al personaggio di Batwing, come potete vedere nel video in calce alla notizia.

Il cast presente all'evento, poi, ci ricorda l'incredibile quantità di iconici villain che stiamo vedendo al momento, dal Cappellaio Matto a Killer Croc, da Poison Ivy a Mr. Freeze, e sembra davvero che i prossimi episodi ci regaleranno delle avventure pazzesche.

Il primo episodio della terza stagione di Batwoman è già andato in onda negli Stati Uniti, mentre il secondo arriverà mercoledì 20 ottobre. Batwoman sarà anche tra gli eroi che appariranno in The Flash: Armageddon, l'evento speciale in 5 episodi che aprirà la nuova stagione della serie con protagonista Grant Gustin.