Batwoman 3: nuovo sguardo alla Poison Ivy di Bridget Regan

Mancano solo poche settimane al ritorno della terza stagione di Batwoman e finalmente potremo ammirare Bridget Regan nei panni di Poison Ivy, il terribile villain di Gotham City che sicuramente darà non poco filo da torcere alla nostra supereroina.

E proprio in vista del suo debutto sul piccolo schermo, l'interprete di Pamela Isley si è mostrata con un nuovo spettacolare scatto sui social network.

La Poison Ivy di Regan è descritta come un ex studentessa di botanica della Gotham University, una scienziata appassionata e brillante con una mente che potrebbe cambiare sicuramente il mondo. I suoi piani però vengono stravolti quando ella stessa diventa oggetto degli esperimenti di un collega e le vengono iniettate una serie di tossine vegetali che l'hanno trasformata nel famigerato cattivo di Batman Poison Ivy. Con un formidabile potere che le scorre nelle vene, Pamela può fare tutto ciò che vuole, sebbene gli abitanti di Gotham siano messi in pericolo.

Poison Ivy si è mostrata nell'ultimo trailer di Batwoman e proprio sulla sua partecipazione allo show CW, Bridget Regan ha detto: "Sono super entusiasta della trama di Poison Ivy. C'è un aspetto molto importante di lei che ancora non abbiamo svelato e che potrebbe essere molto divertente per il pubblico".

Per scoprire come sarà, non ci resta che attendere ancora qualche settimana!