Batwoman 3, la showrunner assicura: 'Il finale sarà spaventoso'

L'esplosivo finale di Batwoman 3 verrà mandato in onda nelle prossime ore e in attesa di scoprire cosa accadrà alla nostra Ryan Wilder e al suo team, la showrunner Caroline Dries ha voluto anticipare che le battute conclusive dello show saranno a dir poco spaventose per i telespettatori.

Intervenuta ai microfono di TV Line ha detto: "Quello che facciamo quando scriviamo questi episodi finale è dire: 'Qual è la cosa più spaventosa che possiamo fare al nostro eroe per renderlo il più vulnerabile?' E quello che sta per accadere nel territorio di Batwoman è lo scenario peggiore per lei. Come vedremo nel finale, usa le risorse a sua disposizione per farle davvero del male e per fare del male alla sua città in un modo orribile. Il finale sarà spaventoso".

Caroline Dries ha poi anticipato come gli eventi del finale avranno un impatto su Elizabeth Kane/Alice (Rachel Skarsten), che ha preso in considerazione la possibilità di usare il Joy Buzzer di Joker per invertire la tortura psicologica che ha subito.

"Avevo davvero bisogno di vedere Alice al suo punto più basso nel finale di stagione di Batwoman 3 per renderla degna di meritare il Joy Buzzer di Joker tanto quanto Marquis lo merita, per rendere tutto questo davvero una sfida per il nostro pubblico e portarlo a chiedersi per chi dovrebbe fare il tifo per. La vedi nel punto più basso della sua esistenza all'inizio dell'episodio".

Le ultime foto di Batwoman 3 anticipano davvero un finale in grande stile. Voi cosa vi aspettate dalle battute conclusive di questo show? Ditecelo nei commenti!