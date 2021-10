Batwoman 3, la showrunner esclama:'Sono entusiasta della trama che riguarda Poison Ivy'

A meno di una settimana dalla première USA della terza stagione di Batwoman, i fan sono in trepidante attesa per scoprire cosa riserverà la trama dei nuovi episodi. Soprattutto dopo l'annuncio di new entry importanti nel cast, tra cui Bridget Regan, che interpreterà Pamela Isley/Poison Ivy. Ne ha parlato anche la showrunner.

Caroline Dries ha raccontato che l'ingresso in scena di Poison Ivy sarà alquanto misterioso:"Sono super entusiasta della trama di Poison Ivy. C'è un aspetto enorme che non abbiamo rivelato alla stampa e che sarà davvero divertente per il pubblico che guarderà lo show. Combineremo la fedeltà al canone di Poison Ivy e ciò che facciamo normalmente, ovvero dare il nostro tocco personale. Si tratta di un arco narrativo importante della stagione e lo rendiamo davvero difficile per Batwoman".



I fan si aspettano davvero qualche sorpresa in merito alla storia di Poison Ivy, soprattutto dopo le dichiarazioni di Dries. Nel frattempo sono state diffuse le prime immagini della première di Batwoman 3.

Poison Ivy, nella versione di Bridget Regan, è descritta come un'ex studentessa di botanica della Gotham University diventata una scienziata appassionata e brillante, con una mente in grado di migliorare il mondo. I suoi piani cambiano quando diventa la cavia di un collega che le inietta varie tossine vegetali trasformandola nella famigerata villain di Batman, Poison Ivy.

Con un formidabile potere che le scorre nelle vene Pamela Isley li usa per fare ciò che ritiene giusto, nonostante le persone intorno a lei non siano d'accordo con i suoi metodi pericolosi. Batwoman dovrà affrontare il ritorno di una vendicativa Poison Ivy.



Leggete su Everyeye la sinossi del secondo episodio di Batwoman 3, che conferma l'arrivo di un villain nella serie.