Batwoman 3, la sinossi del secondo episodio conferma l'arrivo di un importante villain

Avevamo avuto un indizio su Killer Croc nel trailer della stagione 3 di Batwoman, e ora abbiamo la conferma che nei nuovi episodi in onda su The CW vedremo l'iconico villain targato DC. Il network ha infatti pubblicato la sinossi ufficiale del secondo episodio, intitolato Loose Teeth, che andrà in onda mercoledì 20 ottobre.

Su ciò che farà Killer Croc non si sa ancora molto, anche se fin dalla prima stagione alcuni riferimenti lasciavano immaginare un suo arrivo nello show. Di certo in Batwoman si unirà ad altri celebri villain come Poison Ivy (Bridget Regan).

La sinossi di Loose Teeth recita: "Quando una nuova incarnazione di Killer Croc emerge dai bassifondi della palude di Gotham e inizia a collezionare vittime, il nuovo team composto da Batwoman (Javicia Leslie) e Alice (Rachel Skarsten) viene messo alla prova. Ma Alice non è l'unica intrusione indesiderata nella vita di Ryan quando Jada Jet (Robin Givens) si presenta alla Wayne Enterprises, insistendo per incontrare il nuovo CEO dell'azienda."

Il secondo episodio di Batwoman 3 è scritto da Chad Fiveash e James Stoteraux e diretto da Jeff Hunt. La sinossi menziona anche un segreto custodito da Luke (Camrus Johnson), che rende problematica la sua relazione con Mary (Nicole Kang).

Abbiamo visto intanto le prime foto della premiere di Batwoman 3, che andrà in onda mercoledì 13 ottobre.