Batwoman 3, una star di Riverdale si unisce al cast della serie CW: ecco chi interpreterà

Nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato che tre nuovi personaggi debutteranno nella stagione 3 di Batwoman e a quanto pare, uno di questi sarà interpretato da una ex star di Riverdale. Stiamo parlando di Robin Givens che vestirà i panni di uno dei personaggi chiave dei nuovi episodi, ovvero Jada Jett.

Si tratta di una potente dirigente della Jet Industries descritta come: "Appassionata e laboriosa, è una donna che ha saputo farsi strada tra gli innumerevoli alti e bassi della vita fino al successo, mantenendosi comunque estremamente protettiva nei confronti del figlio ventenne. Una donna con un passato profondo che l'ha costretta a rinunciare ad una parte di, Jada è una donna di buon cuore, disposta a tutto per proteggere la sua famiglia".

I fan sono convinti che Jada sia in realtà una particolare versione di Jezebel Jet, un personaggio di secondario nei fumetti di Batman a partire dalla seconda metà degli anni 2000, che inizialmente sembra essere un interesse amoroso di Bruce Wayne ma poi si rivela come agente sotto copertura di Black Glove. Inoltre sono in tanti a supporre che l'ex star di Riverdale possa in realtà essere la madre naturale di Ryan Wilder. Nel finale di Batwoman 2 infatti, Alice ha rivelato al personaggio interpretato da Javicia Leslie che nella realtà dei fatti la sua madre naturale non è morta come si pensava. Questa notizia avrà sicuramente un notevole impatto sulle vicende dell'eroina di Gotham City nel corso della terza stagione dello show CW. Voi cosa vi aspettate da questi nuovi episodi?