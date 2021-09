Batwoman 3, nel nuovo teaser Alice entra nel Bat-Team!

L'Arrowverse ritornerà sui nostri schermi il prossimo mese con Batwoman. Nella terza stagione dello show molte cose cambieranno, e una di queste novità è subito visibile nel primo teaser: Alice si unirà al Bat-Team.

Era una cosa ormai attesa da un po' di tempo, dal momento in cui nella stagione due ha intrapreso un arco di semi-redenzione legato alla scoperta che la sorella, Kate Kane, è ancora viva. Sembra che in Batwoman 3 Alice farà il passaggio definitivo da nemica ad alleata. In verità probabilmente ci si ritroverà in questa situazione. Infatti Alice, da quel che vediamo nel teaser, dovrebbe essere tirata fuori dalla prigione da Ryan Wilder, Mary Hamilton e Luke Fox. I tre, però, riceveranno una cosa in cambio: la donna li aiuterà infatti a localizzare i trofei mancanti.

Questa nuova stagione vedrà l'introduzione di nuovi personaggi, che in tanti già conosceranno molto bene. In Batwoman 3 Victoria Cartagena sarà infatti Renee Montoya, mentre Pamela Isley farà il suo ingresso in Batwoman come Poison Ivy. Due arrivi che si prospettano interessanti.

La terza stagione della serie arriverà negli USA su The CW il 15 Ottobre. Nell'attesa, per vedere il nuovo teaser di Batwoman 3, vi basterà andare in cima a questo articolo!