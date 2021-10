Batwoman 3, la trama dell'episodio 5 anticipa l'arrivo di un celebre villain di Batman

The CW ha pubblicato una nuova trama dell'episodio numero 5 della stagione 3 di Batwoman, la serie tv creata da Caroline Dries e basata sull'omonimo personaggio della DC Comics, interpretato dalla seconda stagione da Wallis Day, dopo l'addio di Ruby Rose. Ecco il racconto dell'episodio, in onda negli USA il 10 novembre.

Come anticipa anche il titolo, A Lesson from Professor Pyg, si tratta proprio di quest'ultimo, uno dei tanti villain di Gotham City. Vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi anche l'arrivo di Freeze.

Per quanto riguarda Professor Pyg, al momento non è chiaro se si tratti della versione del personaggio di Lazlo Valentin come nei fumetti delle pagine DC Comics.



Potrebbe trattarsi di una sorta di rivisitazione del personaggio, qualcuno che creerà scompiglio durante una cena tra Ryan Wilder (Javicia Leslie) e Jada Jet (Robin Givens).



Ecco la sinossi:"Ryan (Javicia Leslie) chiede a Sophie (Meagan Tandy) di accompagnarla ad una cena da Jada (Robin Givens) per cercare di capire cosa la madre sappia della Wayne Enterprises, ma la serata svolta quando un ospite non invitato s'intromette nell'incontro privato. Mentre la terribile serata prosegue, Ryan è testimone di un altro lato di Marquis (Nick Creegan) e di sua madre. Con Rachel Skarsten, Nicole Kang, Camrus Johnson e Victoria Cartagena. David Ramsey ha diretto l'episodio scritto da Ebony Gilbert e Caroline Dries".



Camrus Johnson ha accusato Ruby Rose di aver detto molte bugie in merito al suo allontanamento dalla serie.