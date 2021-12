Batwoman 3, la trama ufficiale del nuovo episodio svela l'arrivo di Poison Ivy!

The CW ha diffuso la sinossi del nono episodio della terza stagione di Batwoman intitolato Meet your Maker, che vedrà l’arrivo dell'originale Poison Ivy dell'Arrowverse, Pamela Isley, interpretata da Bridget Regan.

Ecco la sinossi diffusa dal network: "Ryan (Javicia Leslie), Sophie (Meagan Tandy) e Luke (Camrus Johnson) tentano di rintracciare Poison Ivy quando tutti i segnali indicano la ricomparsa di Pamela Isley (guest star Bridget Regan) a Gotham. Allo stesso tempo, Mary (Nicole Kang) si sente attratta da una forza potente e Alice (Rachel Skarsten) si sente improvvisamente molto protettiva nei confronti della sua sorellastra. Nel frattempo, Jada (Robin Givens) non ha rinunciato a riabilitare Marquis (Nick Creegan) e cerca l'aiuto di un vecchio amico. Guest star David Ramsey. Michael Blundell ha diretto l'episodio scritto da Caroline Dries e Maya Houston."



Date un'occhiata alla prima immagine di Poison Ivy di Regan, che è descritta come un ex studentessa di botanica della Gotham University, una scienziata appassionata e brillante. I suoi piani sono cambiati quando è stata usata per alcuni esperimenti da un collega, che l'hanno trasformata in Poison Ivy. Pamela usò i suoi poteri per fare ciò che riteneva giusto, anche se Batman e le persone a lei più vicine non erano d'accordo con i suoi metodi pericolosi. Ora il Bat Team deve prepararsi per il ritorno di Poison Ivy. Meet your Maker andrà in onda su The CW il 19 gennaio 2022.