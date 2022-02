Batwoman 3: la trama dell'ultimo episodio anticipa un finale esplosivo!

The CW ha diffuso ufficialmente la trama del nuovo episodi di Batwoman che concluderà la terza stagione dello show con protagonista Javicia Leslie. A quanto pare si tratterà di un finale decisamente esplosivo dove il team di eroi dovrà finalmente affrontare il villain di questa stagione, Marquis Jet / The Joker, interpretato da Nick Creegan.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale dell'episodio finale, intitolato "We Having Fun Yet?": "Nell'esplosivo finale della terza stagione, Batwoman (Javicia Leslie) e un Bat Team in preda al panico (Nicole Kang, Camrus Johnson) devono correre contro il tempo mentre il nefasto piano di Marquis (Nick Creegan) si rivela in qualcosa che Gotham non avrebbe mai sospettato... e che di sicuro non avrebbe mai previsto. Unendo le forze con Jada (Robin Givens), Ryan, Mary, Luke e Sophie (Meagan Tandy) devono fare appello a tutte le abilità che possiedono per salvare la città. Mentre viene rivelato di più sullo scioccante e contorto passato di Marquis, uno scontro finale tra fratello e sorella mette in pericolo la vita di Ryan e il suo nuovo amore. E mentre Alice (Rachel Skarsten) raggiunge il suo punto di rottura, un'empatica Mary fa un altro appello a nome di sua sorella per il cicalino del Joker, ma tutti si chiedono: Alice è irrecuperabile? Holly Dale ha diretto l'episodio scritto da Nancy Kiu e Caroline Dries".

Nel corso del precedente episodio, è stato confermato in qualche modo che la morte di Jason Todd è canone nell'Arrowverse: non solo, l'indizio presente nello show (ovvero la spranga di ferro insanguinata nel nascondiglio del Joker) allude anche alla storyline a fumetti Una morte in famiglia, nella quale Jason Todd viene ucciso a colpi di spranga proprio da Joker, fatto che lascerà traumatizzato per sempre Batman.

Recentemente, abbiamo anche visto il ritorno di Victor Zsasz (Alex Morf) di nuovo nella serie per la prima volta dal suo debutto all'inizio della seconda stagione.