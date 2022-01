Batwoman 3: una vecchia conoscenza torna a Gotham nel trailer dell'episodio 11

The CW ha rilasciato un'anteprima di Broken Toys, l'undicesimo episodio della terza stagione di Batwoman che mostrerà le conseguenze della battaglia di Poison Mary (Nicole Kang) e Pamela Isley (Bridget Regan) su Gotham mentre la città deve fare i conti anche con l'ultima versione di Joker interpretata da Nick Creegan.

Come rivela il trailer però, il villain non opererà da solo, dato che Victor Zsasz (Alex Morf) tornerà nella serie per la prima volta dal suo debutto all'inizio della seconda stagione.

"È stato davvero fantastico", ha detto Morf a ComicBook.com l'anno scorso. "Quando ho ottenuto il ruolo per la prima volta ho pensato che fosse davvero una bella sfida. Mi chiedevo: 'Come si entra nella pelle di qualcuno che è capace di quel tipo di atrocità?' Ma poi più ho iniziato a conoscerlo e più mi sono rivisto in lui. Sento che un'altra cosa che è in qualche modo sorprendente di lui, per me, è che sembra sinceramente interessato alle persone e curioso nei loro riguardi".

La sinossi ufficiale del nuovo episodio di Batwoman lascia intendere che la nostra eroina correrà ancora una volta di essere smascherata. Le cose insomma, saranno assai complicate per lei. Ryan però non sarà sola, sono molte le persone che ha al suo fianco in questi tempi difficili, come potete notare anche dal nuovo poster di Batwoman. Vi ricordiamo che l'episodio 11 andrà in onda il prossimo 2 febbraio. E voi lo vedrete?