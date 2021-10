Batwoman 3, un nuovo villain arriva a Gotham nel terzo episodio: ecco di chi si tratta

Manca poco al debutto della terza stagione di Batwoman e come sappiamo, una serie di minacce incombono su Gotham e Ryan Wilder non può di certo starsene tranquilla. L'iconica cittadina è più in pericolo che mai visto l'alto numero di criminali in circolazione.

La sinossi del secondo episodio di Batwoman ha anticipato l'arrivo di Killer Croc e come sappiamo, nel primo episodio incontreremo anche un nuovo Cappellaio Matto. A quanto pare, il terzo episodio non sarà da meno e alla lista dei villain presenti a Gotham si aggiunge anche Mr. Freeze.

La sinossi ufficiale di LEFT OUT IN THE COLD recita: "Uno sfortunato incidente nel centro di Gotham avverte Batwoman (Javicia Leslie) e il Bat Team che un altro trofeo mancante è finito nelle mani sbagliate. Nel frattempo, un nuovo membro della famiglia Jet fa la sua apparizione quando Marquis Jet ( Nick Creegan) con ingresso in grande stile, interrompe un momento molto personale tra Ryan e Jada (Robin Givens). Per le strade di Gotham, Sophie (Meagan Tandy) ricorda a tutti di essere una tosta, soprattutto nel bel mezzo di situazioni assai pericolose. Batwing (Camrus Johnson) deve decidere se è pronto a tornare in gioco, e nella clinica di Mary (Nicole Kang), il giuramento di Ippocrate causa un momento assai teso tra Alice (Rachel Skarsten) e il nuovo doc. Greg Beeman ha diretto l'episodio scritto da Nancy Kiu".

Intanto, cresce l'hype per la storyline di Poison Ivy in Batwoman 3. Vi ricordiamo inoltre che Mr. Freeze è stato precedentemente parte nell'Arrowverse nel crossover "Elseworlds" del 2018, in cui è stata mostrata la moglie di Victor Fries, Nora Fries (Cassandra Jean Amell), tra i fuggitivi nell'Arkham Asylum. Non è ancora chiaro dunque se Batwoman riprenderà questa vicenda o se semplicemente verrà introdotto un personaggio totalmente nuovo, staccato dalle trame precedente.