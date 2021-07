Batwoman: 5 differenze gigantesche tra serie TV e fumetti DC

Nel 2019 la serie su Batwoman è andata ad arricchire il folto catalogo di show dell'Arrowverse imponendosi con un discreto successo. Kate Kane, cugina di Bruce Wayne, nonché Batwoman, è la giustiziera che difende Gotham dai cattivi. Tuttavia, nella serie TV la sua storia è molto diversa rispetto ai comics.

Partiamo dal presupposto che l'eroina è stata inizialmente interpretata da Ruby Rose, che ha poi lasciato la serie. La scelta dell'attrice fu motivo di proteste da parte dei fan, perché la DC comics aveva recentemente reintrodotto il personaggio di Batwoman nel suo universo come lesbica e di origini ebraiche. E Ruby Rose non era nessuna delle due cose. Tuttavia l'attrice ha preso il ruolo, vestendo i panni della giustiziera per una stagione. Proprio Ruby Rose avrebbe poi spiegato il motivo del suo addio.

La differenza tra il personaggio visto nella serie e quello visto nei fumetti, sta però in altri elementi. Prima di tutto nella spiegazione della sua storia. Come quasi tutti i supereroi, il suo passato affonda le radici in un evento tragico: la morte della madre e della sorella. Nella serie vediamo le due cadere da un ponte con l'auto, dunque morirebbero per un incidente. Invece nei comics la morte delle donne avviene per mano dei terroristi quando la famiglia viveva ancora in Belgio, a Bruxelles. Entrambi i genitori, infatti, lavoravano nelle forze militari statunitensi, e un giorno i terroristi avevano rapito Kate, la sorella e la madre. Il padre era riuscito a localizzarle solo dopo che le prime due erano già state uccise, e questo fece di Kate l'unica sopravvissuta.

Un altro evento legato alla morte che sarebbe differente nella serie riguarda la presenza di Batman. Infatti l'eroe non è lì nel momento della morte della sorella e della madre di Kate nei fumetti della DC, ma nella serie c'è. Infatti, nell'episodio pilota, la macchina in cui Kate viaggia con la madre e la sorella, viene colpita dallo scuolabus dirottato che Batman sta seguendo. Prima di andare via, Batman fissa la macchina che ospita le 3 donne, che è in bilico, con un rampino e va via. Tuttavia solo Kate riesce ad uscire in tempo, perché poi la provvisoria trovata di Batman cede e la macchina cade giù. Per questo motivo, nella serie, Kate è arrabbiata con Batman, perché crede che sia stato più concentrato a catturare il cattivo che a salvare la sua famiglia.

Un'altra differenza riguarderebbe il rapporto tra Bruce Wayne e Kate. Infatti, nella serie, i due sembrano essere molto vicini e conoscersi molto bene. Bruce, a causa anche del senso di colpa, è sempre lì per Kate dopo la morte della madre e della sorella. Nei fumetti, invece, i due non sembrano avere un gran rapporto, e si coglie che le famiglie probabilmente non si frequentano molto.

Riguardo l'aspirazione di Kate, la serie è stata un po' più accurata, ma non del tutto. Kate, infatti, vuole diventare una Marine, come nei fumetti, ma nello show desidera proprio entrare a far parte dei The Crows, la compagnia di sicurezza del padre.

Così non è nel fumetto. In entrambi i casi la futura Batwoman frequenta una prestigiosa accademia militare in cui eccelle e da cui viene cacciata via quando viene scoperta la sua omosessualità. Tuttavia, mentre nella serie viene colta sul fatto, nei comics viene denunciata anonimamente da qualcuno. Anche ciò che accade dopo è differente. Nei fumetti, infatti, Kate inizia a vivere una vita sregolata, fino all'incontro cruciale con il cugino. Invece, nella serie, continua il suo training finché non capisce qual è la sua strada: diventare Batwoman. E questo lo realizza dopo aver scoperto la verità sul cugino.

Non poche, dunque, le differenze tra la Batwoman dei fumetti e quella della serie. Lo show, giunto alla terza stagione, ha visto diversi addii nel corso del tempo, come quello di Ruby Rose e di Dougray Scott. Tuttavia ci sono stati anche diversi arrivi. E così sarà anche in Batwoman 3 dove debutteranno tre nuovi personaggi.