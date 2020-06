Batwoman, ecco i 7 personaggi che potrebbero prendere il posto di Kate Kane

Dopo le scioccanti rivelazioni della showrunner, pare ormai chiaro che non ci sarà un recast per il ruolo di Batwoman. Il ruolo di Kate Kane non verrà affidato a nessun'altra attrice.

Il posto che era stato di Ruby Rose, dovrebbe essere preso da una certa Ryan Wilder, descritta come una giovane donna lesbica che è "simpatica, disordinata, un po' sciocca e selvaggia", che ha trascorso vari anni della sua vita abusando di droghe.

Questa notizia è stata accolta con molto timore dai fan di Batwoman, i quali si chiedono come cambierà l'intero spettacolo con un personaggio completamente nuovo al centro. Si è anche discusso se questa fantomatica Ryan Wilder sia in realtà un nome falso che viene utilizzato per nascondere un personaggio già esistente nel mondo dei fumetti DC. Cerchiamo di scoprire insieme di chi potrebbe trattarsi.

Alcuni pensano che la nuova protagonista dello show potrebbe essere Harper Row, una giovane donna che vive nei peggiori quartieri di Gotham, che una volta salvata da Batman decide di diventare la sua spalla destra nei panni di Bluebird. I suoi trascorsi in strada, nonchè la sua conclamata bisessualità, sarebbero conformi alla descrizione del personaggio di Ryan Wilder.

Ci sarebbe poi Carrie Kelley, una ragazzina un po' goffa anch'essa salvata da Batman che decide di prendere il ruolo di Robin ne Il ritorno del Cavaliere Oscuro per poi divenire Catgirl.

Una terza ipotesi punta su Stephanie Brown che ha vestito prima i panni di Spoiler, poi quelli di Robin salvo poi vestire quelli di Batgirl dopo aver simulato la sua morte per le torture subite da Black Mask.

Ci sarebbe poi Claire Clover che ha vestito i panni di Gotham Girl al fianco di suo fratello Hank. Quella che però maggiormente si confà alla descrizione di Ryan Wilder secondo i fan, è senza ombra di dubbio Holly Robinson che nel corso dei fumetti veste i panni di Catwoman e si dichiara apertamente lesbica.

Un'altra ipotesi è quella di Elainna Grayson che veste i panni di Batwoman beyond. Il suo personaggio creerebbe però non poche difficoltà temporali. Infine la più suggestiva di tutte le ipotesi è quella che riguarderebbe una Batwoman proveniente da un altro pianeta. Nell'Arrowverse non è difficile trovare dei doppelganger provenienti da altri pianeti. Ciò renderebbe sicuramente meno difficoltosa tutta la stesura della seconda stagione.

