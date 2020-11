Batwoman abbraccia il suo potere nel nuovo teaser trailer della seconda stagione

Una nuova supereroina sta per arrivare a Gotham City, dopo l'uscita di scena di Ruby Rose dopo una sola stagione, Javicia Leslie prenderà il suo posto per la seconda stagione di Batwoman. L'attrice interpreterà il personaggio originale Ryan Wilder, un giovane donna di strada con un background completamente diverso da Kate Kane.

Come e perché Ryan diventa Batwoman per ora è ancora un mistero. Inoltre, una delle grandi storie della seconda stagione esplorerà cosa è successo a Kate. Indipendentemente da ciò, Gotham City ha ancora bisogno della sua Batwoman.



Il teaser trailer di dieci secondi ci mostra Ryan mentre si cambia in un bagno sporco per mettere il suo costume di Batwoman per la prima volta.. La vediamo indossare la tuta antiproiettile, gli stivali e poi passare un momento a guardare il cappuccio, completo di parrucca rossa, mentre dice a se stessa: "È ora di essere potente". Infine, il promo si interrompe su un'immagine degli occhi di Ryan che sbirciano attraverso la maschera, segnalando che la nuova Batwoman è arrivata ed è pronta all’azione.



Il precedente trailer ci permetteva di dare uno sguardo al vestito di Batwoman, mentre questo stuzzica la curiosità dei fan con Ryan che inizia la stagione con il vecchio costume di Kate, il suo nuovo look oggettivamente stupefacente debutterà nell'episodio tre. Mentre Leslie ha sfoggiato il costume per Halloween.



Leslie sta sostituendo Ruby Rose: "Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice nera a interpretare il ruolo iconico di Batwoman in televisione, e come donna bisessuale, sono onorata di partecipare a questo spettacolo rivoluzionario, che è stato un pioniere per la comunità LGBTQ+", ha detto in una dichiarazione quando The CW l'ha annunciata per la prima volta come la nuova Batwoman.

La seconda stagione di Batwoman debutterà il 17 gennaio su The CW.