Batwoman: l'addio di Kate Kane potrebbe influenzare gravemente il crossover, ecco come

Dopo il tumulto creatosi su Batwoman dopo la rinuncia del ruolo da parte di Ruby Rose, subito i fan hanno iniziato a chiedersi chi mai possa essere la sostituta che prenderà la maschera ed il mantello della protettrice di Gotham.

Ma mentre è stato chiarito il futuro di Kate Kane dalla showrunner Caroline Dries, si cerca ancora di capire come l'uscita di scena dell'attuale protagonista possa influire sul futuro crossover DC. Il mega evento "Crisis of the Infinite Earths" ha infatti visto Kate Kane come uno dei protagonisti dell'episodio crossover, dopo essere stata presentata come "guest" nel precedente "Elseworlds".

Mark Pedowitz, presidente della rete televisiva The CW, aveva in precedenza riferito che il prossimo evento crossover sarà nettamente più piccolo rispetto al precedente e vedrà solo alcuni dei personaggi presentati in "Crisis": "Ci stiamo ancora lavorando, ma sarà un evento molto più piccolo. Stiamo parlando di un evento di due ore, con Superman e Batwoman, con personaggi che arrivano dai nostri altri spettacoli".

Ma cosa accadrà adesso che Kate Kane non sarà più il personaggio principale di Batwoman? Oltre ad influire sulla trama della sua seconda stagione, questa scelta da parte degli showrunner influirà anche sul prossimo crossover della CW.

Infatti se si ipotizzava l'evento tra Batwoman e Superman & Lois, adesso, con l'arrivo di una nuova eroina sconosciuta, si può immaginare che gli altri supereroi dell'Arrowverse saranno riluttanti e diffidenti nei confronti di un personaggio che non conoscono, quindi c'è da aspettarsi che nel prossimo crossover forse non vedremo la sostituta di Batwoman.

Con molta probabilità si penserà ad una sostituzione del personaggio e ad un crossover che invece faccia incontrare gli altri supereroi, ma attualmente abbiamo solo qualche ipotesi, come ad esempio Superman/The Flash, entrambe di ritorno a gennaio 2021; oppure Black Lighting/The Flash, che oltre a risultare divertente per i fan potrebbe servire come ancoraggio del personaggio all'interno dell'Arrowverse.

E voi, cosa pensate che succederà? Intanto vi lasciamo ai 7 personaggi che potrebbero sostituire Kate Kane in Batwoman, e se avete qualche idea in merito fatecelo sapere nei commenti.