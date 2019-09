Batwoman affronterà la Wonderland Gang già nel secondo episodio, 'The Rabbit Hole'

Il pilot dell'attesissima e anticipata Batwoman con Ruby Rose, nuova serie Arrowverse targata CW, andrà in onda in America soltanto il prossimo 6 ottobre, ma giocando d'anticipo per promuovere la serie l'emittente statunitense ha deciso di pubblicare in rete la sinossi ufficiale del secondo episodio, "The Rabbit Hole".

Come suggerisce facilmente il titolo, nella puntata la nostra Kate Keene (Ruby Rose) dovrà già vedersela con la preannunciata banda di Mad Alice, conosciuta come la Wonderland Gang, che sarà soltanto introdotta nel primo episodio ma in modo concettuale, per far comprendere al pubblico le motivazioni dietro al grande piano di conquista del crimine di Gotham da parte di Alice (Rachel Skarsten).



Si legge nella sinossi: "Tornata a Gotham e in lotta contro Alice e la sua Wonderland Gang, Kate Keene è ancora perseguitata dagli eventi che circondano la morte della sorella, avvenuta 15 anni prima. Mentre la città resiste sperando nel ritorno di Batman, Jacob Kane e i Corvi aumentano la posto in gioco cercando un drastico modo di abbattere la criminalità. Kate continua allora a guardare all'eredità del cugino Bruce Wayne come guida, mentre Lucius Fox viene trascinato in questa grande missione da Batwoman. Sophie e Kate sono costrette a unire le forze, mentre Mary finisce nel mirino di Alice".



Il secondo episodio di Batwoman andrà in onda sulla CW il prossimo 13 ottobre.