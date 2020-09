Batwoman, Alex Morf guest star della seconda stagione: arriva il villain Victor Zsasz

Stando a quanto riporta Entertainment Weekly, Alex Morf sarà nel cast della seconda stagione di Batwoman come guest star. Interpreterà il villain Victor Zsasz, che farà il suo debutto nell'Arrowverse, ma l'attore ha già esperienza nel mondo DC grazie al ruolo di Sykes nell'ultima stagione di Gotham.

Spietato serial killer e nemico giurato di Batman nei fumetti, Victor Zsasz è stato interpretato in Gotham da Anthony Carrigan, e da Chris Messina in Birds of Prey.

Secondo la descrizione ufficiale, il personaggio che Alex Morf porterà in Batwoman è "un carismatico, abile killer, con una grande, imprevedibile energia. Si incide orgogliosamente un segno sulla pelle per ogni vittima che uccide."

La novità più attesa della seconda stagione di Batwoman, come sappiamo, è l'arrivo di Javicia Leslie nel ruolo di Ryan Wilder, che sostituisce Kate kane, interpretata nella prima stagione da Ruby Rose. Pochi giorni fa abbiamo visto le prime immagini della nuova protagonista con il costume dell'eroina, mentre si sono recentemente aggiunti al cast Leah Gibson e Nathan Owens.

"Quando Javicia ha fatto il provino" ha raccontato la showrunner Caroline Dries in un panel al recente DC FanDome, "tutti hanno visto la registrazione praticamente per cinque secondi. Eravamo su Zoom e ho scritto un messaggio nella chat del tipo: Oh, è lei! Era così chiaro che Javicia fosse destinata a questo ruolo."

Cosa pensate dell'arrivo di Victor Zsasz? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.