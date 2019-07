Batwoman: amori e nemici della supereroina di Casa DC

Il prossimo 6 ottobre andrà in onda su The CW la premiere di Batwoman, la serie TV che avrà come protagonista Ruby Rose nei panni di Kate Kane, celebre cugina di Batman. La showrunner Caroline Dries ha svelato alcuni dettagli relativi ai nemici che saranno presenti all'interno della serie e alle relazioni sociali della giovane protagonista.

Batwoman sarà un personaggio molto importante all'interno degli adattamenti televisivi dei fumetti DC, perché rappresenta la prima eroina dichiaratamente LGBTQ in una serie appartenente a questo genere.

La Dries si è infatti mostrata entusiasta nei confronti di questa novità:

"Lei rappresenta tutto ciò che io desidererei essere. È veramente un personaggio coraggioso, che conosce benissimo la propria personalità e non ha paura di condividere tutto ciò con il resto del mondo".

Durante la prima stagione di Batwoman oltre a fare la conoscenza della sua nemesi principale, la psicotica Alice (Rachel Sakrsten), vedremo comparire anche alcuni nemici collegati con il personaggio di Batman. Ma la showrunner ha anche confermato che Kate Kane sarà l'univa vigilante mascherata all'interno della serie:

"Nel terzo episodio comparirà un personaggio molto cattivo che vuole uccidere Batman. Ma Batwoman è l'unica eroina in costume presente in città. Noi puntiamo a mostrare le origini di una ragazza, scoprendo la bellezza della sua batsuit e tutto la tecnologia di cui dispone".

Ma non ci saranno solo super cattivi da sconfiggere. Un altro elemento che sarà esplorato sarà il lato sentimentale di Kate, come dimostra la presenza della sua vecchia fiamma Sophie (Meagan Tandy):

"Una parte importante della personalità di Kate sarà quella relativa a quando non indossa il costume di Batwoman. Capirà presto da sola il motivo per cui non c'è mai stata una signora Wayne, perché è davvero complicato dover proteggere Gotham ma allo stesso tempo avere delle relazioni sentimentali.

Che aspettative avete nei confronti della serie? Vi ricordiamo che recentemente è stato pubblicato un nuovo poster ufficiale di Batwoman, mentre i fan non potranno ammirare la protagonista al Comic-Con, perché Ruby Rose non sarà a San Diego.