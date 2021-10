Batwoman: nella nuova anteprima l'arrivo del nuovo villain "Freeze"

The CW ha diffuso in streaming una piccola anticipazione del terzo episodio della terza stagione di Batwoman intitolato emblematicamente Freeze. Il titolo suggerirebbe apertamente l'arrivo di uno dei più noti villain del mondo dei fumetti DC e nemico frequente del Cavaliere Oscuro: stiamo chiaramente parlando di Victor Fries alias Mr. Freeze.

Non dimentichiamo che fra i trofei del Cavaliere Oscuro visti nel finale della seconda stagione di Batwoman c'era anche la pistola congelante di Mr. Freeze, quindi un primo accenno all'esistenza del villain era già stata rivelata dalla serie. Inoltre, la presenza del villain nell'Arrowverse era stata suggerita anche tempo fa in quello che ha poi portato al crossover Elseworlds che ha portato in scena anche Nora Fries, moglie di Victor. Rimane tuttavia da vedere se questa storyline verrà estesa e continuata nell'episodio Freeze oppure si opterà per un arco narrativo completamente diverso e nuovo per lo show di Batwoman.

Nel frattempo non si placano le polemiche che hanno visto protagonisti le rivelazioni di Ruby Rose da una parte e la risposta della Warner alle polemiche prima e successivamente anche la smentita di Dougray Scott, che era stato accusato dalla stessa Rose di comportamenti inappropriati sul set. Scott, il quale ha tacciato le accuse come non vere, ha ribattuto con la stessa moneta, accusando Rose di diffamazione:

"Rifiuto nella maniera più completa e assoluta le affermazioni diffamatorie e nocive di [Ruby Rose] nei miei confronti; sono interamente inventate e nulla di tutto ciò è mai accaduto" ha dichiarato l'attore ai microfoni di TV Line. "Come ha dichiarato anche Warner Bros. Television, hanno deciso di non richiamarla per la seconda stagione basandosi su molteplici reclami riguardo al suo comportamento sul set".