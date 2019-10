Batwoman, un'anteprima del debutto presentata al New York Comic Con

Qualche ora prima della messa in onda su The CW, alcuni fortunati spettatori del panel di Warner Bros Television al New York Comic Con hanno visto in anteprima alcuni spezzoni del primo episodio di Batwoman. Le prime immagini hanno mostrato un'introduzione del personaggio di Kate Kane, interpretato da Ruby Rose.

Kate, appartenente alla comunità LGBTQ, è una combattente di strada che ambisce a diventare la nuova eroina di Gotham City in assenza del più celebre Vendicatore mascherato.

La serie Batwoman prende le mosse col ritorno di Kate in città quando scopre che Sophie Moore (Meagan Tandy), l'agente di sicurezza di cui è innamorata da tempo, è stata rapita da Alice (Rachel Skarsten), leader di una gang che sta scatenando il panico a Gotham. Kate è anche perseguitata dalla scomparsa dell'amato cugino Bruce Wayne, e dal ricordo di essere l'unica sopravvissuta a un incidente d'auto in cui sono rimaste uccise sua madre e sua sorella, che neanche Batman è riuscito a salvare.

Nel primo episodio il personaggio di Ruby Rose farà anche delle importanti scoperte su suo passato: per esempio, che Alice è in realtà sua sorella maggiore, Beth, oltre ovviamente a rendersi conto che suo cugino Bruce è Batman.

Il personaggio di Alice è destinato a incuriosire i fan, e Rachel Skarsten ha confermato durante il panel che la sua storia sarà adeguatamente approfondita. "Abbiamo girato molti altri episodi e ne parleremo molto" ha dichiarato. "In questa stagione la vedrete riunire la sua gang."

Qualche dettaglio in più su Alice si può dedurre anche dai fumetti. "Interpretare Alice inizialmente era snervante" ha raccontato Rachel Skarsten. "Ciò che è molto inquietante per un altro essere umano è quando una persona è apparentemente una cosa, e poi diventa un'altra. Ci ho girato un po' intorno, poi sono riuscita a venirne a capo."

Non si è sbilanciata molto, invece, sulle implicazioni del crossover DC sulla serie. "In realtà non ci è permesso di dire nulla. Ma possiamo dire che avrà importanti implicazioni per Gotham City in futuro. Sarà molto divertente se sei un fan di tutta la DC o di una parte."

Anche Sebastian Roché è entrato a far parte del cast di Batwoman.