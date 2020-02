Batwoman: arriva Nocturna nel promo trailer dell'episodio "Drink me"

Si tratta di un personaggio nuovo per la serie e avevamo avuto modo di ammirarla fugacemente grazie alle immagini di Drink Me, il tredicesimo episodio. Ora la vediamo in azione nel nuovo trailer di Batwoman.

Nei fumetti Natalia Knight è un'ex-astronoma affetta da fotosensibilità, che finisce poi per trasformarsi nella villain di nome Nocturna. Nel trailer non sembrano esserci dubbi: quello interpretato da Kayla Ewell è un vampiro a tutti gli effetti e la descrizione di Luke Fox non fa che confermarlo.

"Seduce le vittime, le fa dissanguare e le lascia morire. Fa molto 'inizi duemila'"

La battuta sembra un chiaro riferimento alle serie tv andate in onda nei primi anni del 2000, prima fra tutte Buffy l'ammazzavampiri. In effetti il clima dark di Batwoman e il fatto che in questo caso si tratti proprio di un vampiro non fanno che rievocare quelle nostalgiche atmosfere.

Difficile dire se si tratterà di una nemica di Batwoman o se si dimostrerà alla fine una sua alleata. Nei fumetti le due hanno anche una relazione romantica, quindi potremmo vederle insieme in futuro. L'eroina dovrà prestare particolare attenzione ai canini affilati, però.

Non è la prima volta che l'attrice in questione interpreta un vampiro: Kayla Ewell recitava in The Vampire Diaries. Ha un curriculum di tutto rispetto e il ruolo non poteva che andare a lei. Intanto l'episodio Take Your Choice ha visto l'incontro di due personaggi identici in Batwoman.