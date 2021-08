Batwoman, arriva Poison Ivy nella stagione 3! Svelata l'attrice di Pamela Isley

Uno dei personaggi preferiti dai fan DC, Poison Ivy, sarà tra i protagonisti della terza stagione di Batwoman. Il personaggio, al cinema interpretato da Uma Thurman nel poco fortunato Batman & Robin di Joel Schumacher, fu creato da Robert Kanigher e Sheldon Moldoff nel 1966, e in breve tempo si è fatta apprezzare dagli appassionati.

L'attrice che vestirà i panni della pericolosa antieroina in Batwoman è Bridget Regan (John Wick, Piani alti); dovrebbe trattarsi di un personaggio ricorrente all'interno della serie.

Variety descrive in dettaglio il suo ruolo nello show che ha visto l'addio di Ruby Rose dopo una sola stagione:"Poison Ivy, Pamela Isley, è un'ex studentessa di botanica della Gotham University, descritta come una scienziata appassionata e brillante, con una mente in grado di poter migliorare il mondo. Ma i suoi piani sono cambiati quando è diventata oggetto d'esperimento da parte di un collega".



La descrizione prosegue:"Iniettata con varie tossine vegetali, l'hanno trasformata nella famigerata cattiva di Batman, Poison Ivy. Con un formidabile potere che le scorreva nelle vene, Pamela usò i suoi poteri per fare ciò che riteneva giusto, anche se Batman e le persone a lei più vicine non erano d'accordo con i suoi pericolosi metodi. Effettivamente scomparsa per anni, Batman e il suo team devono prepararsi per il ritorno di Poison Ivy con una vendetta".

La terza stagione di Batwoman inizierà negli USA il prossimo 13 ottobre. In Italia lo show viene trasmesso su Premium Action.



