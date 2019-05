Batwoman, arriva il primo trailer della nuova serie CW

È stato rilasciato da CW il primo trailer completo di Batwoman, nuova serie ambientata nell’Arrowverse che avrà per protagonista Ruby Rose, già nel cast di Orange is the New Black.

Se già nei giorni scorsi CW aveva ordinato la prima stagione di Batwoman, è arrivato il primo trailer completo della nuova serie dell’Arrowverse. I fan possono quindi finalmente vedere Ruby Rose in azione, nei panni della protagonista.

Il trailer mostra le immagini di una Gotham City presa d’assalto da gang criminali. Batman è misteriosamente scomparso da ormai tre anni e la città è in preda alla disperazione. Il ruolo di vigilante e protettore della cittadinanza, ora che nemmeno la polizia riesce ad arginare il crimine, spetta a Kate Kane, cugina di Bruce Wayne, che decide di raccoglierne l’eredità pur non avendoci mai pensato prima. Kate assume così le vesti di Batwoman, ma prima di diventare un’eroina dovrà sconfiggere i suoi demoni interiori.

Il personaggio di Batwoman, primo supereroe lesbo protagonista di una serie, è stato introdotto per la prima volta nella serie crossover Elseworlds nello scorso dicembre, e grazie al riscontro positivo del pubblico per l’interpretazione di Ruby Rose si è deciso di farne una serie stand-alone.

"È un personaggio divertente perché è una miliardaria” ha dichiarato l'attrice, “e ha delle donne che la adorano. Ha sempre saputo chi era, ma è nel crossover che ne assume piena consapevolezza.”

Guarda il primo poster ufficiale di Batwoman. La serie dovrebbe debuttare su CW il prossimo autunno.