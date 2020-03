Batwoman batte il Coronavirus: le riprese si sono concluse in tempo

In queste ore d'incertezza e produzioni interrotti a causa del Coronavirus, per la serie televisiva Batwoman sembra esserci stato un insperato lieto fine.

Il regista James Bamford, infatti, in questi minuti è comparso sui propri canali social per annunciare la fine delle riprese, non interrotte per via del lockdown generale che sta bloccando l'industria cinematografica e televisiva in diversi paesi del mondo, ma perché definitivamente completate.

Potete trovare il post in calce all'articolo, mentre qui sotto vi proponiamo la traduzione del messaggio del regista:

"Grazie mille a Carol Inedries e Ruby Rose e ad ogni singolo membro del cast e della troupe della serie Batwoman di TheCW, che si sono messi in moto e hanno lavorato duramente per tutto l'episodio 118 ..... per il quale abbiamo appena finito gli ultimi scatti. Per favore, state tutti al sicuro là fuori, e prendetevi cura gli uni degli altri!"

Negli ultimi episodi della serie, la protagonista si è ritrovata a dover fare i conti con una criminale particolarmente disturbante che prende di mira le star dei social media sfigurandole: si tratta della micidiale Figlia di Joker, il cui inquietante soprannome cela il fatto che, in realtà, il suo modus operandi è quello di spacciarsi per la figlia di altri criminali, nonostante sia la nipote di Harvey Dent.

