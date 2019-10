Batwoman, buoni gli ascolti della season premiere del nuovo show dell'Arrowverse

Buona la prima anche per Kate Kane. La nuova supereroina dell'Arrowverse fa registrare un incremento degli ascolti al canale che la ospita, segnando un convicente debutto.

Il pubblico sembra aver effettivamente mostrato l'interesse anticipato nei confronti della vigilante mascherata di Gotham City, cugina del forse più famoso uomo pipistrello, ma protagonista assoluta della nuova serie targata The CW, Batwoman.

Dopo essere stata presentata anche al New York Comic-Con, la serie con protagonista Ruby Rose ha debuttato anche in tv con un totale 1.8 milioni di spettatori, segnando una media dello 0.5 per la rete televisiva.

Il risultato può dunque ritenersi soddisfacente, soprattutto considerando che si tratterebbe del 20% in più rispetto alla cifra registrata dalla scorsa season premiere di Supergirl.

Inoltre, il pubblico avrebbe assegnato al primo episodio dello show un voto pari a B-, e il 77% avrebbe intenzione di continuare a seguire le avventure della nuova eroina di casa The CW.

Kate Kane giocherà un ruolo fondamentale anche nel mega-crossover in arrivo a dicembre, Crisi sulle Terre Infinite, che si prospetta già essere uno degli eventi clou della stagione televisiva.

La prima stagione di Batwoman è in onda ogni domenica su The CW, e il prossimo episodio si intitolerà The Rabbit Hole (13 ottobre).