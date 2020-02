Batwoman è a caccia di un nuovo criminale nella sinossi dell'episodio 14

Dopo lo scontro tra Nocturna e Batwoman, la supereroina di Gotham City si prepara ad affrontare un'altra minaccia alla sicurezza degli abitanti della città nell'episodio numero quattordici della serie prodotta dall'emittente televisiva The CW.

Si intitolerà "Grinning From Ear to Ear" e andrà in onda il prossimo 8 marzo. Scopriamo quindi cosa accadrà nella puntata, grazie alla sinossi ufficiale condivisa dal canale televisivo: "Batwoman e Luke sono sulle tracce di un criminale che prende di mira gli esperti di social media. Sophie riceve una visita inaspettata dalla madre, mentre Mary offre le sue conoscenze per aiutare Kate. Jacob Kane nel frattempo dovrà restituire un favore, mentre Alice inizia a progettare la sua vendetta".

Alla regia dell'episodio troveremo Michael Blundell, mentre la sceneggiatura sarà opera di Denise Harkavy, come avete potuto leggere nella sinossi, potremo iniziare a vedere il piano di Alice per vendicarsi di Kate, dopo che quest'ultima aveva scelto di salvare sua sorella Beth nel corso di una puntata precedente, scelta che si è rivelata inutile, a causa della morte improvvisa di Beth. L'ambizioso evento Crisi sulle Terre Infinite ha sconvolto tutti i protagonisti e l'universo dei supereroi DC, in particolare Luke Fox, come rivela questa intervista a Camrus Johnson, attore presente negli episodi di Batwoman.