Batwoman, Camrus Johnson è Batwing nelle prime foto ufficiali!

Batwing è finalmente arrivato, Camrus Johnson vestirà i panni Luke Fox, un vigilante pronto ad aiutare la protagonista Batwoman nella sua missione per combattere il crimine nelle strade di Gotham e ora le immagini ufficiali ci mostrano il suo costume.

The CW ha rilasciato le prime immagini dell’attore che indossa il costume nero e blu di Batwing, creato da Ocean Drive Leather e concettualizzato da Maya Mani, Diana Patterson e Andy Poon.



Secondo la descrizione ufficiale della serie per l'introduzione di Batwing, Luke si adatterà "come la controparte anticrimine di Batwoman mentre lavorano per ripulire il disastro creato nel finale della seconda stagione. Ma prima che Luke Fox possa abbracciare completamente la natura fantastica e potente del suo supersuit deve prima superare i suoi demoni personali."



Insieme alle foto, che potete vedere in calce alla notizia, la produttrice esecutiva Caroline Dries ha rilasciato una dichiarazione:



“Non vedo l'ora di vedere Batwing da quando abbiamo deciso di rendere Luke Fox una parte fondamentale del nostro Bat Team già nelle fasi di sviluppo del pilot. Posso parlare per Cam quando dico, che anche lui non vede l’ora! Ma questo personaggio non poteva venire dal nulla. Abbiamo costruito questo personaggio da una storia di Luke profondamente personale e complicata che abbiamo iniziato a creare nella prima stagione e non vedo l'ora di svelarla nel corso della terza stagione" ha detto Dries.



Che cosa ne pensate del costume di Luke Fox? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto recentemente The CW ha annunciato che Wallis Day sarà la nuova Kate Kane in Batwoman e la sua precedente interprete Ruby Rose ha commentato questa scelta degli sceneggiatori di Batwoman.