Batwoman, Camrus Johnson definisce 'una benedizione' il casting di Javicia Leslie

La star di Batwoman, Camrus Johnson, ha definito la scelta di Javicia Leslie come sostituta di Ruby Rose nel ruolo da protagonista come 'una benedizione'. Ricordiamo che si tratta di un cambiamento di personaggio. Johnson non interpreterà Kate Kane ma Ryan Wilder. E pare che il cast dello show abbia apprezzato molto questo tipo di scelta.

"Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice nera ad interpretare l'iconico ruolo di Batwoman in televisione, e come donna bisessuale, sono onorata di unirmi a questo show rivoluzionario, che è stata pioniera per la comunità LGBTQ+" ha dichiarato entusiasta Javicia Leslie.

Entusiasmo che traspare anche dalle parole di un altro componente del cast, Camrus Johnson.



"Oh, è così fantastica! Sono così entusiasta di lavorare con lei. Ho avuto modo di vederla fare uno stunt e lei è scoppiata in un enorme sorriso prima ancora che dicessero di tagliare. Potresti semplicemente dire che la piccola ragazza nera in lei era nel mood 'Non posso credere di essere Batwoman in questo momento'. Non vedo l'ora che ogni altra piccola ragazza nera nel mondo sia in grado di vederla, di essere in grado di vedere una supereroe femminile nero con la tuta, è una tale benedizione essere in uno show che può ricordare loro che ci sono icone alle quali ispirarsi" ha dichiarato Johnson.



Batwoman è una serie tv creata da Caroline Dries, in onda sul canale The CW, basata sul personaggio omonimo della DC Comics.

Su Everyeye potete leggere le nostre prime impressioni sulla prima stagione di Batwoman in onda nel 2019.

Ruby Rose ha lasciato la serie dopo una sola stagione, costringendo The CW al recasting.