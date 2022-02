Batwoman, Camrus Johnson ha diretto un episodio dello show: 'É stato fantastico'

Come sappiamo Camrus Johnson è Batwing nella serie dedicata a Batwoman, ma sembra che l'attore abbia preso un nuovo ruolo nello show: quello di regista. Secondo quanto dichiarato, infatti, Johnson ha diretto l'undicesimo episodio della terza stagione di Batwoman.

La puntata in questione, intitolata Broken Toys, vede il ritorno di Jet, causato dalle azioni di Poison Ivy nell'ultimo episodio. Sembra che il personaggio sia pronto a distruggere Batwoman e il suo equipaggio, dunque ci sarà da divertirsi.

Ma come ha fatto Johnson a portare a casa sia la sua interpretazione come attore sia la regia? "Destreggiarsi. Questo è il segreto", ha scherzato l'attore ai microfoni di TheWrap. "No, è stato fantastico. È come se gli sceneggiatori di questo episodio [Natalie Abrams, Chad Fiveash e James Stoteraux] siano davvero entrati in questo prodotto. È incredibile. Perché quando l'ho letto [il copione], ero tipo, 'Oh, questa sceneggiatura è perfetta per me.' Cioè, ha tutto ciò che voglio fare." Secondo l'attore si tratta infatti di uno script che resta in perfetto equilibrio tra scene d'azione e momenti in cui ci si rilassa, oscurità e luce.

Tuttavia non sono mancati i problemi. Infatti nel corso di uno dei primi giorni di riprese, una gru che serviva per completare alcune inquadrature si è rotta, e la crew è andata nel panico. Johnson, da grande leader, ha calmato tutti, invitando la sua troupe a fermarsi e cercare una risposta. "E non solo ci siamo riusciti, ma abbiamo concluso la giornata in tempo. E la nostra direttrice di produzione Holly Dale [...] si è avvicinata a me e mi ha detto, 'ti rendi conto che se riesci davvero a completare questa giornata in tempo, sarai un eroe'. E quando ce l'ho fatta, è venuta da me me e mi ha detto: 'Congratulazioni, sei un vero regista', e mi ha abbracciato. Da allora, ho pensato che questo episodio sarà fantastico".

E, ovviamente, ce lo auguriamo anche noi. Ecco intanto il trailer dell'episodio 11 di Batwoman