Batwoman, Camrus Johnson mostra una nuova occhiata al suo Batwing

A poche ore dalla messa in onda su CW dell'ultimo episodio della seconda stagione di Batwoman, l'attore Camrus Johnson ha condiviso via social una nuova occhiata dal dietro le quinte al suo Batwing, ruolo che interpreterà nella conclusione del secondo arco narrativo della serie dell'Arrowverse.

Il diciottesimo e ultimo episodio di questa seconda stagione verrà trasmesso questa sera, domenica 27 giugno, sulle reti di The CW. Intitolato "Power", il finale di stagione vedrà Ryan Wilder mettere in discussione il suo ruolo di eroina quando dovrà unire le forze con Luke Fox, Mary Hamilton e Sophie Moore per quello che si presenta come un epico scontro con Black Mask.

L'episodio è diretto da Holly Dale e scritto dalla showrunner di Batwoman Caroline Dries. Le informazioni fornite dal network circa l'atto finale della stagione sembrano anticipare uno scontro di proporzioni epiche tra le forze della giustizia e quelle del male con tutti i nemici che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi episodi di Batwoman.

Quella che si chiuderà stasera è stata certamente una stagione ricca di sorprese dove non sono mancate le grandi rivelazioni (incluso quella di una nuova Kate Kane) e ora non rimane altro che guardare questo finale di stagione che si presenta davvero incredibile. Si tratterà anche della conclusione della prima stagione completa per Javicia Leslie nel ruolo di Batwoman dopo aver appunto sostituito Ruby Rose che era stata protagonista nella prima stagione.