Batwoman: Caroline Dries: 'Questa notizia sconvolgerà tutti'

Durante il panel WonderCon@Home di sabato, la showrunner di Batwoman Caroline Dries è apparsa con cinque delle star della serie, per rivelare nuovi particolari sulla seconda stagione della serie CW.

Naturalmente gran parte della discussione si è concentrata sul ritorno di Kate Kane, che come ormai sappiamo non sarà più interpretata da Ruby Rose ma dall'attrice Wallis Day che chiaramente ci mostrerà una versione alterata del personaggio, totalmente diversa da quella che conoscevamo: "Sta accadendo questa tragica ironia, in cui i nostri personaggi hanno cercato disperatamente Kate, e ora credono che sia morta, e così mentre hanno finalmente deciso di andare avanti con le loro vite, il pubblico è al corrente del fatto che Kate è effettivamente viva".

Poco prima di questa notizia, Ruby Rose aveva rivelato che sarebbe potuta tornare a vestire i panni di Kate Kane, ma sembra che ormai non ci siano più speranze per un suo ritorno.

La Dries ha poi aggiunto: "Questo è tutto quello che voglio anticipare, ma è chiaro che questa notizia sconvolgerà tutti. É puro dramma da qui in avanti, e influenzerà direttamente ogni personaggio, proprio come la sua scomparsa ha influenzato ogni personaggio in modo diverso".

Successivamente la protagonista femminile dello show Javicia Leslie ha riflettuto sul complesso rapporto tra Ryan e Angelique: "Lei è sempre stata un'ancora per Ryan e penso che ci sarà sempre empatia tra di loro. Ma penso che più di ogni altra cosa, Ryan sia in un posto in cui vuole fare del suo meglio. Non è mai stata davvero una persona cattiva, ma vuole essere sicura di sfruttare questa opportunità ed andare avanti nella sua vita".

Cosa ve ne sembra fin qui di questa nuova stagione di Batwoman? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.