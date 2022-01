Batwoman, il cast al completo nel nuovo poster della terza stagione

La terza stagione di Batwoman è ufficialmente tornata su The CW il 12 gennaio con il suo ottavo episodio. Ora che Ryan Wilder/Batwoman (Javicia Leslie) è diventata la protettrice di Gotham i suoi nemici non fanno che aumentare e un nuovo poster dello show li raggruppa tutti insieme pronti per dare del filo da torcere alla supereroina.

Il poster, che potete vedere in calce alla notizia, mostra il cast completo composto da Renee Montoya (Victoria Cartagena), Sophie Moore (Meagan Tandy), Alice (Rachel Skarsten), Ryan, Luke Fox (Camrus Johnson), Mary Hamilton (Nicole Kang, Jada Jet (Robin Givens) e Marquis Jet (Nick Creegan).



Uno degli aspetti più sorprendenti della stagione è stato vedere i personaggi diventare i nuovi antagonisti, tra cui Mary che si è trasformata nella nuova incarnazione di Poison Ivy e Marquis nella nuova versione di Joker. Questa sua trasformazione è stata introdotta nella premiere di metà stagione di Batwoman ed ora che la messa in onda della serie è ripresa i fan non vedono l'ora di scoprire dove porterà questa nuova intrigante storyline.



Vi lasciamo con la sinossi del decimo episodio di Batwoman che andrà in onda il prossimo 2 febbraio 2022 su The CW e anticipa grandi problemi per Ryan! Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate del nuovo poster in attesa che la serie arrivi anche in Italia.