Batwoman: chi è realmente il personaggio nei fumetti rispetto alla serie CW

Batwoman è una serie televisiva di supereroi sviluppata da Caroline Dries. È basato sul personaggio della DC Comics Batwoman e condivide la continuità con le altre serie televisive dell'Arrowverse.

La serie è stata girata principalmente a Vancouver, in Canada, con alcune riprese a Chicago. Nella prima stagione, Batwoman non è altro che il personaggio di Kate Kane creato da Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid e Keith Giffen. Per tutta la prima stagione Batwoman cerca di superare i suoi demoni e il suo passato per diventare il nuovo simbolo di speranza di Gotham City.

La scelta di Ruby Rose come interprete di Kate Kane / Batwoman fece nascere numerose polemiche tra i fan della serie. Queste fondamentalmente erano legate al fatto che nel 2006 la DC Comics decise di reintrodurre il personaggio di Batwoman come lesbica e di origini ebraiche. Al contrario Ruby Rose non era ebrea e soprattutto, stando alle critiche, era dalla sessualità fluida e quindi non "abbastanza gay". Le critiche furono talmente aspre e aggressive che l'attrice dovette lasciare Twitter e disattivare i commenti su Instagram. Nel maggio di quest'anno ha lasciato anche il ruolo di Batwoman.

A tal proposito, quindi, è stato effettuato un recast per mostrare una Batwoman inedita di nome Ryan Wilder e interpretata da Javicia Leslie. Questo personaggio è stato introdotto anche nei fumetti proprio il 27 ottobre di quest'anno con l'albo Batgirl #50, un volume che chiude le vicende di Cecil Castellucci sul personaggio. Oltre a presentarci le conseguenze che le Joker War hanno avuto sulla storia, questo numero passerà alla storia per aver introdotto nell’universo DC Comics la nuova Batwoman della serie televisiva.

Ryan viene mostrata come un'amica di lunga data di Barbara Gordon e la nuova eroina appare come una ragazza ribelle, che vive nel suo furgone e non sembra ben disposta ad accettare consigli sulla sua vita. Vi lasciamo a 8 fumetti da leggere assolutamente per prepararvi alla seconda stagione di Batwoman.