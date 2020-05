Batwoman, chi sostituirà Ruby Rose? Un indizio sembra rivelarlo

E' ancora fresca la notizia dell'abbandono di Ruby Rose del suo ruolo in Batwoman, che ha lasciato senza fiato i fan e la produzione CW, ma già sono iniziati i pronostici su chi sarà l'attrice che sostituirà l'eroina DC nella seconda stagione della serie tv.

Negli ultimi giorni Stephanie Beatriz si è candidata spontaneamente al ruolo della supereroina, ancor prima che potessero iniziare i casting per la ricerca del nuovo volto della protagonista. Nelle ultime ore, però, è saltato fuori un piccolo indizio che potrebbe rivelare la presenza di una vecchia conoscenza nell'Universo DC.

Parrebbe infatti che Wallis Day, che aveva interpretato il ruolo di Nyssa Vex in "Kripton" di David Goyer e Damian Kindler, abbia risposto ad un tweet facendo riferimento a quanto sarebbe bello poter interpretare il ruolo. La fan le chiede se sa che stanno cercando un volto per Batwoman, e la Day risponde: "Sounds like a dream job!!!" con tanto di emoticon di pipistrello.

Ancora è soltanto una supposizione, ma l'attrice somiglia molto alla collega Ruby Rose nei tratti del viso e quindi il suo inserimento nel cast come protagonista potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata, ma per ora il tweet non menziona niente di certo quindi possiamo solo continuare a fare congetture finchè la CW darà notizie ufficiali in merito.

Intanto Ruby Rose rivela i motivi della rinuncia a Batwoman, anche se l'attrice non ha rilasciato dichiarazioni formali e sembrerebbe che la decisione sia legata ad un infortunio avvenuto sul set.