Batwoman, clamoroso: Ruby Rose lascia la serie, The CW procede al recast

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche perchè non era stata anticipata da nessuna circostanza eccezionale: Ruby Rose lascia il ruolo di Batwoman dopo una sola stagione nell'omonima serie in onda su The CW, con quest'ultima costretta adesso alla ricerca di una nuova protagonista per la prossima stagione.

Al momento la ragione esatta dell'abbandono dell'attrice non è stata rivelata, anche se Variety ha raccolto le sue dichiarazioni, diffuse tramite un counicato, nelle quali afferma: "Ho preso la difficile decisione di non ritornare come Batwoman la prossima stagione. Non è stata una decisione presa alla leggera in quanto rispetto molto il lavoro di tutto il cast, della crew e di tutti quelli coinvolti nella produzione, sia a Vancouver che a Los Angeles. Ho più che ammirazione per Greg Berlanti, Sarah Schechter e Caroline Dries non solo per avermi dato quest'incredibile opportunità, ma per avermi fatto entrare nell'universo DC che così splendidamente hanno creato. Grazie a Peter Roth e Mark Pedowitz e a tutto il team Warner Bros, e alla The CW che ha puntato tantissimo sullo show e ha sempre creduto in me. Grazie a tutti quelli che hanno reso un successo la prima stagione, sono più che grata a tutti".

Batwoman aveva riceuto il rinnovo da The CW lo scorso gennaio per la stagione 2020-2021, ma la decisione della Rose è piombata senza preavviso, tanto che alcune voci sosterrebbero che il suo addio abbia a che fare con i problemi fisici riscontrati nel corso dell'ultimo anno e che l'hanno portata anche a un'operazione per due ernie del disco. Tuttavia, sempre una fonte di Variety ha precisato che la condizione fisica dell'attrice o la sua salute non hanno nulla a che fare con l'addio.

The CW adesso dovrà procedere a un recast del personaggio per la seconda stagione dello di Batwoman.